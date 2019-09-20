Ньон, Швейцария, , 14:22 — REGNUM Норвежский форвард футбольного клуба «Ред Бул Зальцбург» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком этой недели в Лиге чемпионов (ЛЧ). Об этом 20 сентября сообщает официальный сайт УЕФА.

19-летний футболист стал лучшим за свой хет-трик оформленный им в первом периоде матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийской командой «Генк» (6:2 в пользу «Зальцбурга»).

Отметим, кроме Холанда, кандидатами на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов были нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич, аргентинский полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария и немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.