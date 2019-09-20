Манчестер, Великобритания, , 13:53 — REGNUM Несколько ведущих игроков из состава футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (МЮ) не примут участия в матче шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с лондонской командой «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщил главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер, его слова 20 сентября приводит ВВС.

По словам Сульшера, к матчу с «Вест Хэмом» не сумеют восстановиться от травм защитник Люк Шоу, и французские игроки клуба — полузащитник Поль Погба и форвард Антони Марсьяль.

При этом главный тренер «МЮ» настроен более оптимистично в отношении участия в матче полузащитника Даниэля Джеймса, продолжающего восстанавливаться после травмы лодыжки.

Отметим, матч шестого тура АПЛ между командами «МЮ» и «Вест Хэм» состоится 22 сентября и начнется в 18:00 мск.