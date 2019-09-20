Москва, , 13:48 — REGNUM Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы заявление о защите чести и достоинства в отношении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса после его интервью изданию L’Equipe.

Ранее в данном интервью Ганус выступил с критикой в отношении руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и всего российского спорта, и, в том числе, заявил, что ряду спортсменов из Чувашии якобы проводились запрещенные переливания крови под «прикрытием со стороны региона».

В исковом заявлении, приводимом на сайте «Р-спорт», отмечается, что «в тексте статьи были распространены сведения, которые не соответствовали действительности», при этом подчеркивается, что никаких «запрещённых переливаний крови» не проводилось и глава РУСАДА «не мог не знать об этом».

"В данном случае очевидно, что Ответчик 1 (Юрий Ганус. — Прим. ИА REGNUM) не высказывал (не распространял для всеобщего сведения) собственные оценочные суждения, а намеревался распространить не соответствующие действительности сведения (о фактах совершения Истцами нечестных и противоправных действий) и преследовал при этом единственную цель — опорочить Истцов и иных лиц», — говорится в исковом заявлении.

Спортсмены требуют признать утверждения Юрия Гануса не соответствующими действительности и порочащими их достоинство, честь и деловую репутацию, а также требуют у издания опубликовать опровержение этой информации. При этом они намерены взыскать с главы РУСАДА и с издания L’Equipe сумму морального ущерба в размере один рубль и госпошлину в размере 300 рублей.

Исковое заявление подписано семерыми легкоатлетами и по одному из борцов и спортивных гимнастов.