Чайковский, Пермский край, , 13:00 — REGNUM Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских тренеров по биатлону, специалистов и спортсменов, среди которых были биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов и Антон Шипулин. Об этом 20 сентября рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды», — приводит ТАСС слова Драчева, сказанные им во время чемпионата России по летнему биатлону, проходящему в Чайковском.

Отметим, в декабре 2018 года в расположение сборной России по биатлону приехали сотрудники австрийской полиции для того чтобы опросить тренеров и специалистов российской команды, прибывших в Хохфильцен для участия в соревнованиях этапа Кубка мира по биатлону.

Эти вопросы были связаны с возможными нарушениями антидопинговых правил, которые были допущены во время проведения в Австрии чемпионата мира по биатлону в 2017 году. Тогда под подозрение попали экс-главный тренер сборной страны Александр Касперович, специалисты команды Александр Селявкин, Евгений Шутов, Артем Крынцилов и Дмитрий Топычканов, а также биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков.