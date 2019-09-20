Сеул, , 12:30 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу США Кристин Ан в четвертьфинальном матче теннисного турнира в Сеуле.

Александрова переиграла американку в трех сетах со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 33 минуты. За это время Александрова 22 раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта. Её оппонентка за это же время 2 раза подала навылет, 2 раза ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-пойнта.

Ранее теннисистки на корте не встречались.

Отметим, соперницей Екатерины Александровой в полуфинале станет победительница противостояния между представительницей Польши Магдой Линетт и бельгийкой Кирстен Флипкенс.