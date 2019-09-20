Каир, , 12:14 — REGNUM Южнокорейский разработчик и издатель видео игр Smilegate проведет турнир по киберспорту в Египте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, турнир CFS Invitational Egypt состоится 21 сентября в Каире.

Известно, что в турнире примут участие команды из Китая, Европы и Египта, включая Super Valiant Gaming (Китай), «Golden Five» (Польша) и Anubis Gaming (Египет).

Представители компании отметили, что это первый турнир по корейской видео игре от первого лица CrossFire, проходящий на африканском континенте.

«Мы сделаем все возможное, чтобы достойно провести этот первый египетский турнир по киберспорту», — отметили в компании.