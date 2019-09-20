Денвер, США, , 11:58 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не собирается возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Я не думаю о возвращении в КХЛ», — приводит слова 24-летнего российского хоккеиста Denver Post.

Также игрок рассказал, что он старается мыслить более позитивно и хочет провести хороший сезон для себя и команды в НХЛ, а предсезонные матчи — это возможность вернуться в лигу.

«Именно об этом я говорил с генеральным менеджером клуба. Надеюсь привнести в команду больше мощи и габаритов», — заключил Ничушкин.

Отметим, в период летнего межсезонья от игрока отказался клуб «Даллас Старз», после чего он заключил контракт на один сезон с «Колорадо». В минувшем сезоне хоккеист впервые в истории НХЛ провел 50 матчей регулярного чемпионата, не забросив в них ни оной шайбы и не заработав ни одной минуты штрафа. В КХЛ Ничушкин играл в составе клубов «Трактор» и ЦСКА.