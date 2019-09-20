Барселона, Испания, , 11:48 — REGNUM Французский форвард футбольного клуба «Барселона» Усман Дембеле может принять участие в мачте пятого тура испанской Примеры с командой «Гранада». Об этом 20 сентября сообщает Marca.

По данным источника, 22-летний футболист восстановился после полученной ранее травмы бедра. Игрок принял 19 сентября участие в общей тренировке и может выйти на поле в матче с «Гранадой».

При этом отмечается, что главный тренер «Барселоны» — Эрнесто Вальверде — пока не принял решения о включении Дембеле в заявку на матч, так как не хочет подвергать здоровье футболиста риску.

Отметим, Усман Дембеле получил травму бедра во время матча первого тура Примеры с командой из Бильбао «Атлетик».