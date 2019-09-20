Русе, , 11:08 — REGNUM Главный тренер команды «Лудогорец» из Заграда Станислав Генчев считает победу своей команды над московским клубом ЦСКА в стартовом матче группового этапа Лиги Европы одной из самых крупных в сезоне. Такое мнение он высказал 20 сентября на послематчевой пресс-конференции.

«Это одна из самых крупных побед в сезоне, но ее нельзя назвать легкой», — заявил главный тренер «Лудогорца».

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Также он отметил, что, наоборот, игра была очень напряжённой и команда из Заграда воспользовалась свободными зонами, которые были в обороне ЦСКА.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев («Справедливая Россия») заявил, что разгромное поражение российских команд ЦСКА и «Краснодар» в первом матче группового турнира Лиги Европы ударило по имиджу российского футбола.