Джакарта, , 10:56 — REGNUM Малайзийский велогонщик Нур Амрул Фахруддин Мазуки стал победителем I этапа гонки Tour de Siak в Индонезии, сообщает информационное агентство Antara.

Спортсмен из Малайзии прошел I этап гонки, 59 километров, за 1:17:18 со средней скоростью 46 километров в час. Второе место занял Мохаммад Гайханлоу из Ирана, а третье место занял Стефан Баккер из Нидерландов.

Известно, что индонезийский велогонщик Хэппи Джинга занял 10-е место. Спортсмен прошел этап за 1:18:15 с разницей в 1 минуту 7 секунд с победителем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комитете велогонки Tour de Siak заявили, что международное мероприятие по-прежнему пройдет 18−22 сентября, несмотря на смог от лесных пожаров.

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