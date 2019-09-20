Турин, Италия, , 10:50 — REGNUM Колумбийский полузащитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Хуан Куадрадо может продлить соглашение со своей нынешней командой. Об этом 19 сентября сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, руководство туринской команды собирается провести встречу с представителями 31-летнего футболиста для обсуждения условий нового соглашения.

Также сообщается, что новый контракт игрока будет рассчитан до 2022 года, и что переговоры сторон состоятся в октябре нынешнего года.

Отметим, в нынешнем сезоне Хуан Куадрадо сыграл в трех матчах за «Ювентус» и отметился в них одним голом. Его текущий контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.