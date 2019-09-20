Манчестер, Великобритания, , 10:39 — REGNUM Испанский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Давид Силва может перейти в чемпионат североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом 19 сентября сообщает The Independent.

По данным издания, по окончании нынешнего сезона 33-летний футболист перейдет в клуб MLS «Интер Майами», который принадлежит известному в прошлом английскому футболисту Дэвиду Бекхэму.

При этом новый сезон в MLS стартует в марте, а это значит, что футболист пропустит первые три месяца, так как будет в это время доигрывать свой контракт в «МЮ».

Отметим, ранее сам Давил Силва сообщил, что сезон 2019/20 станет для него последним в составе «МЮ».