Москва, , 10:08 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов попросил прощения у российских болельщиков за проигрыш своей команды в стартовом матче группового этапа Лиги Европы с швейцарской командой «Базель». Игрок сделал это 19 сентября в прямом эфире «Матч ТВ».

«Хотелось бы попросить прощения у наших болельщиков, потому что мы не должны были так играть», — сказал 19-летний футболист.

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Также он рассказал, что у команды нет никакого понимания почему так произошло, потому что хотелось выиграть с самого начала.

Кроме этого, футболист отметил, что швейцарская команда не показала на игровом поле ничего особенного и проигрыш — результат ошибок игроков «Краснодара», так как на таком уровне ошибаться нельзя.

«Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1», — заключил Магомед-Шапи Сулейманов

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев («Справедливая Россия») заявил, что проигрыш клубов ЦСКА и «Краснодар» в первом матче группового турнира Лиги Европы ударил по имиджу российского футбола.

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