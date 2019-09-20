Лас-Вегас, США, , 09:58 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории, проведет третий бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье. Планы промоушна о проведении такого поединка подтвердил глава UFC Дана Уайт, передаёт 19 сентября MMAJunkie.

При этом глава промоушна отметил, что сроки и место проведения такого поединка в большой степени зависят от восстановления Стие Милчича, получившего повреждения во втором поединке между бойцами.

«Стипе все еще восстанавливается после этого боя», — заявил Уайт.

Также он напомнил, что Миочич пропустил в том поединке большое количество ударов и уточнил, что для проведения третьего боя необходимо дождаться выздоровления бойца.

Отметим, первый поединок между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье состоялся летом 2018 года на турнире UFC 226 и тогда Кормье забрал у Миочича пояс чемпиона, нокаутировав последнего в первом раунде. В августе текущего года Стипе Миочич вернул себе титул чемпиона UFC, победив Кормье в четвертом раунде техническим нокаутом.