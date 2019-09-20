Детройт, США, , 09:38 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонз» заключил соглашение с защитником Джо Джонсоном. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба команды.

Также известно, что 38-летний баскетболист пришёл в «Детройт» на правах свободного агента.

Кроме этого, ранее СМИ сообщили, что контракт клуба с ветераном будет рассчитан на один год.

Отметим, Джо Джонсон за время своей игровой карьеры выступал за такие клубы как «Бостон Селтикс», «Майами Хит», «Юта Джазз» и другие. Последний раз выступал в НБА за команду «Хьюстон Рокетс» в 2018 году. Также является 7-кратным участником Матча всех звёзд НБА.