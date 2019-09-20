Москва, , 09:25 — REGNUM Поражения московского клуба ЦСКА и команды «Краснодар» в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы ударили по имиджу российского футбола. Такое мнение 19 сентября высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев.

«Это, конечно, провал. Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас», — приводит ТАСС слова Газзаева.

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Также он отметил, что по играм российских команд в еврокубках можно судить о качестве отечественного футбола, а данные проигрыши показали, что европейский и российский футбол являются разными по уровню.

При этом Валерий Газзаев отметил и похвалил победное выступление московского «Локомотива» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против команды «Байер».

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Отметим, как сообщалось, ранее команды российской Премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА и «Краснодар» проиграли с разгромным счетом в стартовых матчах Лиги Европы.