Лас-Вегас, США, , 09:11 — REGNUM Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт дал свой комментарий относительно возвращения в октагон ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, являющегося бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.

«Думаю, вы видели его запись в Twitter. Конор хочет бой в Дублине 14 декабря. Однако в этот день у нас турнир в Лас-Вегасе. Если его не будет на этом турнире, то, скорее всего, он вернется в начале года», — написал в своем Twitter Дана Уайт, отвечая на вопрос о сроках возвращения Макгрегора в октагон.

Отметим, ранее Конор Макгрегор разместил в своем Twitter запись «Дублин, 14 декабря».

Напомним, 14 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 245, в ходе которого предусмотрены бои с участием чемпионки UFC в двух категориях Аманды Нуньес и чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя.