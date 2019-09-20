Барселона, Испания, , 09:02 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» собирается во время зимнего трансферного окна сконцентрироваться на продаже игроков. Об этом 19 сентября сообщает Marca.

По данным издания, каталонский клуб будет стараться в январе сбалансировать свои финансовые показатели, которые необходимо будет представлять по итогам отчетного периода (30 июня).

Также сообщается, что для этой цели каталонский клуб намерен попытаться продать хорватского полузащитника Ивана Ракитича, французского защитника Самюэля Юмтити и чилийского хавбека Артуро Видаля.

Напомним, ранее в тренерском штабе «Барселоны» отметили, что в составе команды имеется высокая конкуренция в линии защиты.