Эйндховен, Нидерланды, , 08:46 — REGNUM Форвард футбольного клуба ПСВ из Эйндховена Дониелл Мален может в ближайшее время переехать в чемпионат английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 19 сентября сообщает Calciomercato.

По данным источника, 20-летним голландским футболистом заинтересовался клуб «Ливерпуль», который с его помощью намерен создать конкурентную ситуацию для своего бразильского нападающего Роберто Фирмино.

Отметим, в нынешнем сезоне Дониелл Мален сыграл в составе ПСВ в 5 матчах и отметился в них 6 голами и одной результативной передачей.