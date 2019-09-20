Нью-Йорк, США, , 08:39 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Кингз» Илья Ковальчук получил травму на тренировке команды. Об этом 19 сентября со ссылкой на главного тренера «Кингз» Тодда Маклеллана сообщает SBSSports.

Также сообщается, что травма 36-летнего российского хоккеиста не является серьезной, однако игрок из-за неё будет вынужден пропустить один-два дня и предсезонный матч с клубом «Лас-Вегас Найтс».

При этом уточняется, что нет оснований для того чтобы Ковальчук пропустил первый матч нового регулярного сезона в НХЛ с командой «Эдмонтон Ойлерз», который состоится 5 октября текущего года.

Отметим, Илья Ковальчук вернулся в НХЛ в сезоне 2018/19, подписав трехлетнее соглашение с командой «Нью-Йорк Кингз», которая в прошлом сезоне не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.