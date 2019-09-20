Питтсбург, США, , 08:27 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» уверенно переиграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче.

Игра проходила на льду «ППГ Пайнтс Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

У «Питтсбурга» голы на счету оформившего в матче дубль Натана Легаре (обе шайбы на 47-й минуте), еще по голу забили Алекс Гальченюк (7-я в большинстве) и Джейк Гюнцел (33-я).

Единственный гол у «Коламбуса» забил Сонни Милано (28-я).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал в матче одну результативную передачу. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметился в игре никакими результативными действиями