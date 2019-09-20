Порту, Португалия, , 08:17 — REGNUM Футбольный клуб «Порту» обыграл команду «Янг Бойз» из Берна в матче группы G первого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра проходила на поле стадиона «Драгау» в Порту и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл бразильский форвард «Порту» Тикиньо, отличившийся на 7-й минуте матча. Спустя 8 минут французский нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме удачно реализовал пенальти, назначенный в ворота «Порту» и сравнял счёт.

Точку в матче поставил ещё раз отличившийся Тикиньо, забивший победный гол на последней минуте матча и этим оформивший в матче дубль.

В другом матче группы G шотландский клуб «Рейнджерс» из Глазго на домашнем поле «Айброкс» обыграл «Фейеноорд» из Амстердама со счетом 1:0. Автором единственного в матче мяча стал нигерийский форвард хозяев Олувасейи Ожо.