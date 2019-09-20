Лондон, , 08:01 — REGNUM Футбольный клуб «Астана» потерпел поражение от британского «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0.

Долгое время казахстанским футболистам удавалось удерживать натиск британцев, однако на 73-й минуте голкипер «Астаны» пропустил мяч — победный гол «Манчестеру» принес 17-летний Мейсон Гринвуд.

После игры главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал результаты матча. По его словам, игра соперников была предсказуемой, и к своим подопечным у него нет претензий.

Футбольные эксперты ранее отмечали, что «Манчестер Юнайтед» будет беречь основной состав для британской премьер-лиги. В частности, ранее было заявлено о том, что на матч с «Астаной» не выйдут Поль Погба, Люк Шоу, Антони Марсьяль, Эрик Байи, Дэниель Джеймс и Тимоти Фосу-Менса.

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