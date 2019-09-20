Русе, , 08:02 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА проиграл с разгромным счетом команде «Лудогорец» из Разграда в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра проходила на поле «Лудогорец Арены» в Разграде и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

Счет в матче отрыл ЦСКА усилиями защитника Игоря Дивеева уже на 11-й минуте игры. Однако после этого футбольная фортуна переметнулась к хозяевам, и они забили во втором тайме пять безответных мячей в ворота москвичей.

Отличились бразильский полузащитник «Лудогорца» Кристалдо Вандерсон (48-я), конголезский форвард Йоди Лукоки (50-я) и оформивший в матче хет-трик румынский нападающий Клаудиу Кешеру (52-я, 69-я, 73-я — с пенальти).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб «Краснодар» уступил швейцарскому «Базелю» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы со счетом 5:0.