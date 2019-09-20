Москва, , 07:47 — REGNUM По итогам заключительного тура группового этапа, прошедшего 19 сентября, определились все участники чемпионат Европы (ЧЕ) 2019 года.

В группе D сборная Польши обыграла команду Украины (3:0), а Сборная Чехии одержала верх над Черногорией (3:2) и в плей-офф вышли сборные Нидерландов, Польши, Чехии и Украины.

В группе В сборная Сербии обыграла Австрию (3:0), а команда Испании — Германию (3:1), в 1/8 финала пробились сборные Бельгии, Германии, Испании и Сербии.

Сборная России заняла первое место в группе С, выиграв все пять матчей группового этапа турнира. В 1/8 финала российские волейболисты сыграют со сборной Греции, матч состоится 21 сентября в Люксембурге.

Остальные пары 1/8 финала чемпионат Европы выглядят следующим образом: Словения — Болгария, Франция — Финляндия, Сербия — Чехия, Бельгия — Украина, Италия — Турция, Польша — Испания, Нидерланды — Германия.

Отметим, чемпионат Европы по волейболу проводится один раз в два года и в этом году он проходит в четырех странах: Бельгии, Словении, Нидерландах и Франции.