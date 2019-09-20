Дюссельдорф, Германия, , 07:34 — REGNUM Футбольный клуб «Вольфсбергер» разгромил команду «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра состоялась на поле стадиона» «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и закончилась в пользу гостей с разгромным счетом 4:0.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте израильским форвардом «Вольфсбергера» Шош-Зальманом Вайсманом. Затем на 31-й минуте полузащитник Марио Лайтгеб удвоил разрыв в счете, а спустя 10 минут его одноклубник Марсели Рицмайер утроил и сделал счет разгромным.

Во втором тайме Марио Лайтгеб довершил дело разгрома хозяев, забив на 68-й минуте, оформив в матче дубль и поставив точку.