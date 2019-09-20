Париж, 20 сентября 2019, 06:49 — REGNUM 19 сентября в рамках 1-го тура группы E Лиги Европы 2019/20 на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) был разыгран матч между командами «Ренн» и «Селтик». Противостояние завершилось боевой ничьей со счетом 1:1.
Лучшим игроком матча с оценкой 7.57 стал 24-летний шотландский атакующий полузащитник Райан Кристи, забивший единственный мяч «кельтов», совершивший 3 отбора и подавший 3 корнера. Точность передач игрока составила 78%. В составе французского коллектива выделился Амари Траоре с 7-ю отборами и 3-мя выигранными верховыми дуэлями.
«Ренн» с 1-м очком расположился на третьей строчке в группе. «Селтик» с тем же количеством баллов идет позицией выше.
Статистика матча («Ренн"/"Селтик»)
Удары 7/6
Удары в створ 3/1
Владение 48%/52%
Нарушения 12/23
Угловые 2/3
Оценки WhoScored 6.58/6.33
Стартовые составы на матч:
«Ренн»: Менди, Да Сильва, Морель, Ньяньон, Траоре, Гренье, Буриго, Тэт, Мартен, Диас, Ньянг.
Запас: Сален, Сьебатшо (↑), Силики, Камавинга (↑), Кастильо (↑), Юну, Гелин.
«Селтик»: Форстер, Жюльен, Болинголи-Мбомбо, Эль-Хамид, Айер, Браун, Кристи, Эльюнусси, Макгрегор, Форрест, Эдуар.
Запас: Гордон, Байо (↑), Бауэр, Хейес (↑), Морган, Рогич, Нтчам (↑).
Бригада арбитров: Хосе Мария Санчес Мартинес | Рауль Мартинес | Иньиго Прието | Сантьяго Хайме.
Желтые карточки: Эдуар — 21, Браун — 23, Траоре — 35, Диас — 60, Байо — 89, Кристи — 90.
Красные карточки: Байо — 90.
Забитые мячи: Мбай Ньянг (пенальти) 38 — 1:0, Райан Кристи (пенальти) 59 — 1:1.