Париж, , 06:49 — REGNUM 19 сентября в рамках 1-го тура группы E Лиги Европы 2019/20 на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) был разыгран матч между командами «Ренн» и «Селтик». Противостояние завершилось боевой ничьей со счетом 1:1.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.57 стал 24-летний шотландский атакующий полузащитник Райан Кристи, забивший единственный мяч «кельтов», совершивший 3 отбора и подавший 3 корнера. Точность передач игрока составила 78%. В составе французского коллектива выделился Амари Траоре с 7-ю отборами и 3-мя выигранными верховыми дуэлями.

«Ренн» с 1-м очком расположился на третьей строчке в группе. «Селтик» с тем же количеством баллов идет позицией выше.

Статистика матча («Ренн"/"Селтик»)

Удары 7/6

Удары в створ 3/1

Владение 48%/52%

Нарушения 12/23

Угловые 2/3

Оценки WhoScored 6.58/6.33

Стартовые составы на матч:

«Ренн»: Менди, Да Сильва, Морель, Ньяньон, Траоре, Гренье, Буриго, Тэт, Мартен, Диас, Ньянг.

Запас: Сален, Сьебатшо (↑), Силики, Камавинга (↑), Кастильо (↑), Юну, Гелин.

«Селтик»: Форстер, Жюльен, Болинголи-Мбомбо, Эль-Хамид, Айер, Браун, Кристи, Эльюнусси, Макгрегор, Форрест, Эдуар.

Запас: Гордон, Байо (↑), Бауэр, Хейес (↑), Морган, Рогич, Нтчам (↑).

Бригада арбитров: Хосе Мария Санчес Мартинес | Рауль Мартинес | Иньиго Прието | Сантьяго Хайме.

Желтые карточки: Эдуар — 21, Браун — 23, Траоре — 35, Диас — 60, Байо — 89, Кристи — 90.

Красные карточки: Байо — 90.

Забитые мячи: Мбай Ньянг (пенальти) 38 — 1:0, Райан Кристи (пенальти) 59 — 1:1.