Франкфурт-на-Майне, Германия, , 06:47 — REGNUM 19 сентября в рамках 1-го тура группы F Лиги Европы 2019/20 на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне был разыгран матч между командами «Айнтрахт» и «Арсенал». Противостояние завершилось победой «канониров» со счетом 3:0.

Лучшим игроком матча с оценкой 9.40 стал 18-летний воспитанник «Арсенала» Бакари Сако, оформивший 2 очка по системе гол+пас и совершивший 3 обводки. Точность передач англичанина составила 72%. В составе немецкого коллектива выделился Мартин Хинтереггер с 3-мя выигранными верховыми единоборствами и 5-ю отборами.

«Арсенал» набрал 3 очка после первого тура Лиги Европы и поднялся на первую позицию, обойдя «Стандарт» по разнице забитых и пропущенных. «Айнтрахт» без очков опустился на последнее место.

Статистика матча («Айнтрахт"/» Арсенал»)

Удары 18/14

Удары в створ 7/6

Владение 52%/48%

Нарушения 13/11

Угловые 11/4

Оценки WhoScored 6.12/7.40

Стартовые составы на матч:

«Айнтрахт»: Трапп, Эбрахам, Хасебе, Хинтереггер, Костич, Соу, Кор, Камада, да Кошта, Дост, Силва.

Запас: Н’Дика, Фалетт, Фернандеш, Йовельич, Чендлер (↑), Реннов, Пасьенса (↑).

«Арсенал»: Мартинес, Чемберс, Мустафи, Луис, Колашинац, Уиллок, Джака, Торрейра, Сако, Смит-Роу, Обамеянг.

Запас: Лено, Себальос (↑), Мэйтленд-Найлз (↑), Пепе (↑), Гендзи, Нелсон, Мартинелли.

Бригада арбитров: Давиде Масса | Альберто Тегони | Стефано Алассио | Фабрицио Паскуа.

Желтые карточки: Хинтереггер — 12, Кор — 62, Уиллок — 63, Колашинац — 75, Камада — 83, Чемберс — 83.

Красные карточки: Кор — 79.

Забитые мячи: Джо Уиллок 38 — 0:1, Бакари Сако (Никола Пепе) 85 — 0:2, Пьер-Эмерик Обамеянг (Бакари Сако)88 — 0:3.