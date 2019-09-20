Киев, 20 сентября 2019, 06:46 — REGNUM 19 сентября в рамках 1-го тура группы B Лиги Европы 2019/20 на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве был разыгран матч между командами «Динамо» и «Мальме». Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.
С оценкой 7.79 лучшим игроком матча стал Владимир Шепелев, отдавший голевую передачу, совершивший 1 успешную обводку и 4 отбора и выигравший 2 верховых единоборства. Точность передач украинца составила 84%. В составе шведом выделился Лассе Нильсен с 5-ю отборами и 3-мя выигранными дуэлями.
«Динамо», набрав 3 очка, делит первую позицию с «Копенгагеном». «Мальме» без очков опустился на последнее место.
Статистика матча («Динамо"/"Мальме»)
Удары 10/5
Удары в створ 4/2
Владение 64%/36%
Нарушения 15/14
Угловые 5/3
Оценки WhoScored 7.06/6.41
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Бойко, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Родригес, Буяльский, Вербич.
Запас: Бущан, Сол, Де Пена, Цитаишвили, Гармаш, Караваев (↑), Беседин (↑).
«Мальме»: Далин, Беймо, Бенгтссон, Нильсен, Сафари, Риекс, Баширу, Левицки, Розенберг, Кристиансен, Траустасон.
Запас: Мелихарек, Ларрсон (↑), Кнудсен, Молинс, Голл (↑), Антонссон (↑), Бергет.
Бригада арбитров: Александр Ставрев | Марьян Кировски | Деян Костадинов | Димитар Мечкаровски.
Желтые карточки: Вербич — 51, Кристиансен — 63.
Забитые мячи: Виталий Буяльский (Владимир Шепелев) 84 — 1:0.