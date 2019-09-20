Киев, , 06:46 — REGNUM 19 сентября в рамках 1-го тура группы B Лиги Европы 2019/20 на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве был разыгран матч между командами «Динамо» и «Мальме». Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

С оценкой 7.79 лучшим игроком матча стал Владимир Шепелев, отдавший голевую передачу, совершивший 1 успешную обводку и 4 отбора и выигравший 2 верховых единоборства. Точность передач украинца составила 84%. В составе шведом выделился Лассе Нильсен с 5-ю отборами и 3-мя выигранными дуэлями.

«Динамо», набрав 3 очка, делит первую позицию с «Копенгагеном». «Мальме» без очков опустился на последнее место.

Статистика матча («Динамо"/"Мальме»)

Удары 10/5

Удары в створ 4/2

Владение 64%/36%

Нарушения 15/14

Угловые 5/3

Оценки WhoScored 7.06/6.41

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Родригес, Буяльский, Вербич.

Запас: Бущан, Сол, Де Пена, Цитаишвили, Гармаш, Караваев (↑), Беседин (↑).

«Мальме»: Далин, Беймо, Бенгтссон, Нильсен, Сафари, Риекс, Баширу, Левицки, Розенберг, Кристиансен, Траустасон.

Запас: Мелихарек, Ларрсон (↑), Кнудсен, Молинс, Голл (↑), Антонссон (↑), Бергет.

Бригада арбитров: Александр Ставрев | Марьян Кировски | Деян Костадинов | Димитар Мечкаровски.

Желтые карточки: Вербич — 51, Кристиансен — 63.

Забитые мячи: Виталий Буяльский (Владимир Шепелев) 84 — 1:0.