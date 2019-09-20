Мадрид, , 06:45 — REGNUM 19 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Европы 2019/20 на «Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку был разыгран матч между командами «Карабах Агдам» и «Севилья». Противостояние завершилось уверенной победой «красно-белых».

Лучшим игроком матча с оценкой 8.57 стал экс-нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, забивший второй мяч гостей, совершивший 4 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач испанца составила 91%.

«Севилья» набрала 3 очка и поднялась на первую позицию в группе A. «Карабах Агдам» без очков занял последнее место.

Статистика матча («Карабах Агдам"/"Севилья»)

Удары 5/17

Удары в створ 1/6

Владение 34%/66%

Нарушения 14/12

Угловые ¾

Оценки WhoScored 6.01/7.35

Стартовые составы на матч:

«Карабах Агдам»: Бегович, Аилтон, Медведев, Гусейнов, Гусейнов, Гараев, Мичел, Ришард, Ромеро, Зубир, Гейе.

Запас: Славчев, Абдуллаев (↑), Кинтана (↑), Вагнер, Ибраимли (↑), Реррас, Садыгов.

«Севилья»: Вацлик, Кунде, Посо, Эскудеро, Сантос, Гудель, Торрес, Хордан, Мунир, Васкес, Эрнандес.

Запас: Гомес, Лопес (↑), Дабур (↑), Банега (↑), Буну, Регульон, Фернандо.

Бригада арбитров: Евгений Арановский | Семен Шлончак | Игорь Алохин | Ярослав Козык.

Желтые карточки: Аилтон — 36, Медведев — 73, Гудель — 90.

Забитые мячи: Хавьер Эрнандес 62 — 0:1, Мунир Эль-Хаддади (Эвер Банега) 78 — 0:2, Оливер Торрес (Франко Васкес) 85 — 0:3.