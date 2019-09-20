Мадрид, 20 сентября 2019, 06:45 — REGNUM 19 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Европы 2019/20 на «Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку был разыгран матч между командами «Карабах Агдам» и «Севилья». Противостояние завершилось уверенной победой «красно-белых».
Лучшим игроком матча с оценкой 8.57 стал экс-нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, забивший второй мяч гостей, совершивший 4 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач испанца составила 91%.
«Севилья» набрала 3 очка и поднялась на первую позицию в группе A. «Карабах Агдам» без очков занял последнее место.
Статистика матча («Карабах Агдам"/"Севилья»)
Удары 5/17
Удары в створ 1/6
Владение 34%/66%
Нарушения 14/12
Угловые ¾
Оценки WhoScored 6.01/7.35
Стартовые составы на матч:
«Карабах Агдам»: Бегович, Аилтон, Медведев, Гусейнов, Гусейнов, Гараев, Мичел, Ришард, Ромеро, Зубир, Гейе.
Запас: Славчев, Абдуллаев (↑), Кинтана (↑), Вагнер, Ибраимли (↑), Реррас, Садыгов.
«Севилья»: Вацлик, Кунде, Посо, Эскудеро, Сантос, Гудель, Торрес, Хордан, Мунир, Васкес, Эрнандес.
Запас: Гомес, Лопес (↑), Дабур (↑), Банега (↑), Буну, Регульон, Фернандо.
Бригада арбитров: Евгений Арановский | Семен Шлончак | Игорь Алохин | Ярослав Козык.
Желтые карточки: Аилтон — 36, Медведев — 73, Гудель — 90.
Забитые мячи: Хавьер Эрнандес 62 — 0:1, Мунир Эль-Хаддади (Эвер Банега) 78 — 0:2, Оливер Торрес (Франко Васкес) 85 — 0:3.