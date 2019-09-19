Ульяновск, , 22:25 — REGNUM В Димитровграде с 24 по 28 сентября пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по боксу. По словам главы минспорта Ульяновской области Николая Цуканова, в соревнованиях примут участие 160 спортсменов Поволжья, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Министр отметил, что область уже имеет опыт проведения соревнований такого уровня. В прошлом году состоялся чемпионат по боксу среди женщин. Все площадки можно будет посетить бесплатно.

В ходе поединков мужчины в возрасте 19−40 лет будут состязаться в десяти весовых категориях. Бои за звание чемпионов ПФО состоятся 28 сентября.

Для 20 ульяновских спортсменов чемпионату предшествуют двухнедельные тренировочные сборы, которые организованы на базе школы бокса имени Петра Липатова.

Соревнования являются этапом отбора на чемпионат России по боксу, который пройдет в ноябре в Самаре.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 по 17 сентября в Ульяновской области проходил II Всемирный фестиваль боевых искусств «ТАФИСА». В дни проведения фестиваля на спортивных объектах Ульяновска и Димитровграда прошли более 40 мастер-классов и семинаров зарубежных и российских спортсменов, в которых приняли участие более 5 тыс. человек. В рамках выступлений спортсменов, владеющих навыками национальных боевых искусств, было представлено около 30 видов единоборств.