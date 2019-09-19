Ростов-на-Дону, , 17:14 — REGNUM Ростов-на-Дону может принять матчи предварительного раунда Евро-2024 по гандболу среди женских команд. Пока ещё не построенная площадка включена в заявку, которую Федерация гандбола России подала в Европейскую федерацию гандбола.

Стоит отметить, что ростовский дворец спорта, который указан в списке, — пока только планируемый объект, рассчитанный на 5 тыс. мест. Сдать стадион в эксплуатацию власти намерены в 2021 году. Как ожидается, гандбольная арена появится на территории стадиона «Юность» на улице Каяни.

В заявку России также включены «Баскет Холл» (Краснодар), «Крылатское» (Москва), «Сибур Арена» (Санкт-Петербург), «ВТБ Арена» (Москва).

Турнир пройдет с 28 ноября по 15 декабря 2024 года. Страна-хозяйка турнира должна быть утверждена исполкомом ЕГФ 21 ноября 2019 года.