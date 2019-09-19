Пекин, , 15:40 — REGNUM Голландский специалист Гус Хиддинк уволен с должности главного наставника футбольной китайской мужской олимпийской сборной. По информации Fox Sports, его место займёт экс-тренер женской китайской сборной команды Хао Вэй.

Гус Хиддинк Paul Blank

Также сообщается, что причиной увольнения 72-летнего голландского специалиста стали не удовлетворяющий Федерацию футбола Китая стиль общения Хиддинка с прессой и неудовлетворительные результаты игры его подопечных.

При этом отмечается, что главным фактором для такого решения стало поражение мужской олимпийской сборной Китая в матче с командой Вьетнама, проводимым в рамках подготовки к чемпионату Азии.

Отметим, Гус Хиддинк стал главным тренером китайской мужской олимпийской сборной в сентябре прошлого года, и команда под его руководством смогла пройти отбор на чемпионат Азии. Также специалист был главным тренером сборной России с 2006 по 2010 год.