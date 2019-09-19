Уфа, , 15:20 — REGNUM Футбольный московский клуб «Спартак» переиграл футболистов «Уфы» в матче десятого тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра прошла на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче открыл защитник «Уфы» Альберт Гильманшин (33-я минута), однако на этом футбольное счастье для команды хозяев закончилось.

Уже на 34-й минуте «красно-белые» усилиями защитника Рустама Литвинова счет сравняли, а на последней, 90-й минуте основного времени матча, полузащитник Степан Оганесян точным ударом поразил ворота соперника и этим вырвал победу для своей команды.

Отметим, по итогам матча «Спартак» набрал 13 очков и поднялся на десятую строчку турнирной таблицы молодёжного чемпионата России по футболу. «Уфа» имеет в активе после десяти туров только 2 очка и замыкает турнирную таблицу.