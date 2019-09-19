Ташкент, , 15:12 — REGNUM Сборная Узбекистана потеряла четыре позиции в сентябрьском рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) и заняла 88-е место, набрав 1272 очка, сообщили на сайте федерации.

Среди стран Туркестана наилучший результат показала именно сборная Узбекистана, Киргизия заняла 97-е место, Казахстан — 116-е, Таджикистан — 115-е, Туркмения — 131.

Россия расположилась на 42-м месте, поднявшись на четыре позиции по сравнению с июлем. Это самый высокий результат российской сборной в 2019 году.

Отметим, первое место в рейтинге FIFA занимает Бельгия, второе — Франция, третье — Бразилия, далее следуют Великобритания, Португалия, Уругвай, Испания, Хорватия и Колумбия.

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