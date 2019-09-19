Пермь, , 15:07 — REGNUM Биатлонист Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область, выиграл в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на чемпионате России по летнему биатлону, проходящем в Чайковском.

Логинов прошёл дистанцию за 51 минуту 44,5 секунды при двух промахах, допущенных им по ходу дистанции, что и стало победным результатом.

Вторым стал ещё один спортсмен, представляющий Тюменскую область — Евгений Гараничев, его время отставания от лидера составило + 1 минуту 4,7 секунды при одном промахе. Третье место завоевал выступающий от Ульяновской области Юрий Шопин, который отстал от победителя на 1 минуту 54,2 секунды при трех промахах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в индивидуальной гонке у женщин на дистанции 15 км на чемпионате России по летнему Биатлону в Чайковском победительницей стала Светлана Миронова, выступающая за Свердловскую область.