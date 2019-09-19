Москва, , 14:53 — REGNUM Российский предприниматель Сергей Галицкий, являющийся владельцем футбольного клуба «Краснодар», не дал ответ на вопрос о контракте недавно освобождённого из заключения полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как сообщает РИА Новости, Сергей Галицкий, участвовавший в сегодняшнем очередном заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), прошёл мимо журналистов и отказался давать комментарии по этому вопросу.

Отметим, в настоящее время у полузащитника Павла Мамаева действует контракт с «Краснодаром», истекающий в декабре нынешнего года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Кокорин, который вместе с Мамаевым отбывал наказание в Белгородской исправительной колонии №4 за драку в центре Москвы, прибыл в расположение санкт-петербургского клуба «Зенит» для прохождения медосмотра.