Бишкек, , 14:34 — REGNUM Сборная Киргизии обыграла команду Ливана на отборочном матче чемпионат Азии по футболу среди юниоров, пишет «24.kg».

Разница в счете составила всего один мяч — киргизстанцы победили со счетом 3:2. Победу удалось вырвать у ливанцев только во втором тайме. Два гола забил Ааламбек Абылкасымов, и еще один — Бекназ Алмазбеков.

Следующий отборочный турнир запланирован на 20 сентября 2019 года. На нем в роли соперников юношеской сборной Киргизии выступят их сверстники из Объединенных Арабских Эмиратов.