Женева, Швейцария, , 14:33 — REGNUM Международная федерация Баскетбола (ФИБА) опубликовала обновленный рейтинг мужских сборных команд мира.

Мужская сборная России по баскетболу в нем поднялась на одно место и занимает в настоящее время девятую позицию.

При этом лидером рейтинга, несмотря на неудачу на мировом первенстве в Китае, остается сборная США.

На втором месте, также сохранив свою позицию, несмотря на недавно завоеванное звание чемпионов мира 2019 года, располагается сборная Испании.

На третьем место рейтинга поднялась сборная Австралии, которая ранее находилась вне лучшей десятки и попала сразу на третье место после того как стала четвёртой на чемпионате мира в Китае.

При этом наибольшего роста добилась сборная Чехии, которая поднялась на 14 позиций и в настоящее время находится на десятом месте рейтинга ФИБА

Напомним, победителем чемпионата мира 2019 год, который проходил в сентябре текущего года в Китае, стала сборная Испании, обыгравшая в финальном поединке команду Аргентины со счетом 95:75.