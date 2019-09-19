Париж, , 14:21 — REGNUM Журнал France Football награду учредил лучшему голкиперу мирового футбола, которую будут вручать победителю по итогам года и которая названа именем легендарного вратаря Сборной СССР по футболу и московского клуба «Динамо» Льва Яшина. Информацию об этом 19 сентября распространило само издание.

Также издание на своем сайте сообщает, что 21 октября текущего года будет обнародован список претендентов на данную награду, а 2 декабря, во время прохождения церемонии вручения премии «Золотой мяч», также будет вручаться и награда имени Льва Яшина.

Отметим, журнал France Football вручает премию «Золотой мяч» с 1953 года и в 1963 году её получил советский вратарь Лев Яшин — единственный из всех голкиперов мира.

Напомним, Лев Яшин играл в составе московского «Динамо» с 1950 по 1971 года и за это время пять раз становился чемпионом СССР. Также с 1954 по 1971 год играл за сборную ССР по футболу и в её составе стал олимпийским чемпионом 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.