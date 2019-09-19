Нур-Султан, , 13:55 — REGNUM Футбольный клуб «Астана» сыграет с британским «Манчестер Юнайтед» на арене «Олд Траффорд» 19 сентября, сообщает издание Sport.kz.

Матч начнется в 19 часов по местному времени (22:00 мск). Эксперты отмечают, что «Астана» имеет хорошие шансы на успех из-за кадровых потерь британских соперников.

У «Манчестера» на поле не выйдут Поль Погба, Люк Шоу, Антони Марсьяль, Эрик Байи, Дэниель Джеймс и Тимоти Фосу-Менса. Футбольные комментаторы отмечают, что британские клубы уже традиционно выставляют резервные составы на матчи Лиги Европы, отдавая приоритет внутреннему турниру.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября сборная России по футболу одержала победу над командой Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы по футболу. Матч завершился со счетом 1:0.

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