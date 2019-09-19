Лас-Вегас, США, , 13:34 — REGNUM Российский боксер Сергей Ковалев, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), положительного охарактеризовал своего будущего оппонента по поединку 2 ноября в Лас-Вегасе Сауля Альвареса, являющегося чемпионом мира по нескольким версиям. Слова Ковалёва приводит 19 сентября Boxingscene.

«Канело (прозвище Сауля Альвареса — прим. ИА REGNUM) — настоящий боец. Я люблю поединки с настоящими бойцами. Он не такой парень, как Уорд (американский боксёр, в бою с которым ему была присуждено поражение техническим, оспоренное Ковалёвым — прим. ИА REGNUM)», — заявил российский боксёр.

Также, по мнению Ковалёва, данный поединок станет самым большим из всех, что у него был, так как Альварес один из лучших боксеров независимо от весовой категории, а Ковалев — лучший в полутяжелом весе.

«Это будет отличный бой», — заключил Сергей Ковалёв.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сауль Альварес, являющийся чемпионом мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), заявил, что он своим поединком с Ковалёвым хочет сделать историю в боксе и рассказал, что данный бой будет одним из самых сложных в его карьере.

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