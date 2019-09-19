Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Форвард Александр Кокорин, недавно освобожденный условно-досрочно из колонии, прибыл в расположение санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в настоящее время 28-летний футболист проходит углубленное медицинское обследование, по результатам которого для него будет разработана программа индивидуальных тренировок.

Отметим, ранее сообщалось, что «Зенит» заключил с игроком контракт до конца сезона 2019/20 с опцией возможного продления ещё на один сезон. Согласно этому контракту зарплата Кокорина составит 1,9 млн евро в год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 сентября, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были условно-досрочно освобождены из Белгородской колонии №4, где они отбывали срок за драки, устроенные ими в центре Москвы.