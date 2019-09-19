Турин, Италия, , 12:30 — REGNUM Португальский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду объяснил свой жест, показанный им болельщикам мадридской команды «Атлетико» во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Что значил жест? Учитесь, вам нужно учиться», — приводит Mirror слова 34-летнего футболиста.

Отметим, ранее журналисты некоторых СМИ дали жесту Роналду другое, неприличное толкование.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее во время матча с «Атлетико», когда Роналду повернулся к трибунам мадридского стадиона «Ванда Метрополитано», он был встречен свистом местных фанатов. В ответ свистевшим игрок демонстративно несколько раз сложил и разомкнул пальцы руки.

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