Чайковский, Пермский край, , 12:15 — REGNUM Биатлонистка Светлана Миронова, выступающая за Свердловскую область, стала победительницей в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по летнему биатлону, проходящем в Чайковском.

Победное время Светланы Мироновой составило 44 минута 44,1 секунды при двух промахах при прохождении дистанции. Второе место заняла представляющая Тюменскую область Виктория Сливко, показавшая результат +30,2 секунды ко времени победительницы при одном промахе.

Третье место у ещё одной представительницы Свердловской области — Тамары Ворониной, чье отставание от лидера составило +31,6 секунды при двух промахах.

Отметим, Светлана Миронова в минувшем сезоне выступала на Кубке мира и её лучшим результатом стало седьмое место в спринте на этапе в итальянском Антхольце. Кроме этого спортсменка стала чемпионкой России в масс-старте в конце сезона.