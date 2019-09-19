Москва, , 12:39 — REGNUM Сборная Росси по футболу поднялась на четыре позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Изменения были внесены 19 сентября на сайте организации.

После обновления данных российская команда заняла 42-е место. На 43-м месте находится Коста-Рика, а на 41-м — Исландия.

Первые три места в рейтинге занимают, соответственно, Бельгия Франция и Бразилия.

Напомним, что в сентябре текущего года сборная России провела две игры. 7 сентября она победила сборную Шотландии со счетом 2:1, а 9 сентября сборную Казахстана со счетом 1:0. Следующий квалификационный матч российских футболистов запланирован на 10 октября. Им снова предстоит встретиться с шотландцами.