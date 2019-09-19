Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Разыгрывающий баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард готов выступать в составе мужской баскетбольной сборной США на Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Планирую сыграть за сборную на Олимпиаде», — приводит слова Лилларда News.com.

Также 29-летний баскетболист заявил, что он хочет быть частью Олимпийских игр.

Отметим, ранее мужская сборная США по баскетболу показала самый худший результат за свою историю, заняв седьмое место на чемпионате мира 2019 года, проходившем в Китае. Перед турниром ряд ведущих игроков американской сборной отказались от участия в национальной команде.