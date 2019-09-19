Москва, , 11:52 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, президент России Владимир Путин поздравил победительниц чемпионата мира 2019 года по художественной гимнастике, который проходил в Баку., сообщается на сайте Кремля.

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Поздравительные телеграммы направлены Екатерине Селезнёвой (упражнения с обручем) и Дине Авериной (упражнения с мячом).

Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира. Президент отметил высочайший уровень подготовки, твёрдость характера спортсменки.

Для Екатерины Селезнёвой это первый чемпионат мира. «Вы взяли высочайшую планку, продемонстрировали мастерство и красоту исполнения и силу воли», — говорится в приветственной телеграмме.

Глава Российского государства пожелал победительницам благополучия, удачи и всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, в Баку на 37-м чемпионате мира по художественной гимнастике определятся участники Олимпийских игр 2020 года в Токио. Путевки на Олимпиаду получат 16 лучших гимнасток.

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