Лас-Вегас, США, , 11:48 — REGNUM Мексиканский боксёр Сауль Альварес, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с российским боксёром Сергеем Ковалевым, являющемся чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Его слова 19 сентября приводит Boxingscene.

«Этой схваткой мы хотим сделать историю в боксе. Это единственное, чего я хочу», — заявил мексиканец.

Также он отметил, что этот бой станет одним из самых сложных в его карьере, если не самым сложным, однако он и его команда готовы взять на себя такую ответственность.

Кроме этого, Альварес отметил, что для него такой поединок является рискованным, так как Ковалев тяжелее, сильнее и выше его, однако мексиканец, как он сам считает, будет выглядеть в бою на должном уровне из-за своих навыков и силы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее боксеры Сергей Ковалев и Сауль Альварес провели дуэль взглядов после своей пресс-конференции в Лас-Вегасе.