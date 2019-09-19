Нью-Йорк, США, , 11:26 — REGNUM Швейцарский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир дал свой комментарий о голе российского форварда команды Михаила Мальцева в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ.

«Филигранный гол, больше нечего добавить», — приводит «Чемпионат» слова Хишира.

Также 20-летний швейцарский форвард рассказал, что после этой шайбы Мальцева вскочили все трибуны и вся скамейка игроков «Нью-Джерси».

Отметим, ка сообщало ИА REGNUM, ранее команда «Нью-Джерси Дэвилз» обыграла клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ со счетом 3:4.